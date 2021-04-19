ArcelorMittal SA, Güney Afrika’daki çelik arzı sıkıntısını gidermeye odaklandı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 16:39:26 (GMT+3) | İstanbul

Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa, ülkede Corona virüsünden önceki dönemde başlayan çelik arzı sıkıntısına odaklanmakta kararlı olduğunu belirtti.

ArcelorMittal South Africa’nın CEO’su Kobus Verster, “Büyüme fırsatlarımızı keşfederken müşterilerimiz ve ihtiyaçları ön planda olacak. Karantinaların müşterilerimizin büyümesini kısıtlamasına rağmen, 2021 yılında kesintisiz ve zamanında tedarik sistemimizi geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağımızı temin ederim,” dedi. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğine kadar başlıca pazarlardan gelecek çelik talebi konusunda iyimser. Öte yandan, tahminler ve fiyat beklentileri tam olarak kesin değil.

Şirket, Newcastle’daki yüksek fırın N5’i devreye almak konusunda gecikmeler yaşamıştı. Kobus Verster, şirket özellikle müşterilerin çelik tedarik sıkıntılarını gidermeye odaklanmışken N5’in devreye alınmasında yaşanan aksaklıkların zorluk yarattığını belirtti.

Yeni yılda şirket, N5’in salgın sonrası devreye alınmasından sonra çıkan sorunları gidermek ve güvenilirliğini artırmak için bütçe ayırdı. Vanderbijlpark’taki yüksek fırın D ve yüksek fırın C’deki yassı mamul üretimine geçtiğimiz yıl sırasıyla Haziran ve Aralık aylarında yeniden başlandı.