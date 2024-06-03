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ArcelorMittal Mexico'nun yüksek fırını tehlike altında

Pazartesi, 03 Haziran 2024 10:37:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ArcelorMittal Mexico’nun sendikalı işçileri, yıllık 2,4 milyon mt üretim kapasitesine sahip yüksek fırında ve demir cevheri madenlerinde çalışan işçilerin çalışmasını engelledi. Bununla birlikte sendikanın grev çağrısında bulunduğu belirtildi.

Şirket, yaptığı basın açıklamasında 25 Mayıs tarihinde başlayan eylem nedeniyle yüksek fırının kontrol dışı bir şekilde soğutulacağını, bunun da yüksek fırının sürekliliğini olumsuz etkileyip direkt ve dolaylı olarak 8 binden fazla kişiyi ilgilendiren faaliyetlere ciddi bir darbe vurabileceğini ifade etti.

Yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli yüksek fırın Michoacán eyaletinin Lázaro Cárdenas şehrinde yer alıyor. Altı günlük engelleme sırasında yaklaşık 55.000 mt sıvı çelik kaybı oluştu. Bununla birlikte engelleme demir cevheri çıkarma faaliyetlerini de etkiledi.

Sendika, taraflar arasında bir anlaşma olmadığı takdirde 4 Haziran tarihinde greve gideceğini açıklamıştı. An itibarıyla resmi bir grev olmadığı için ArcelorMittal yapılan engellemenin tamamen hukuksuz olduğunu ifade etti.

Şirket, bu hukuksuz engellemeler sırasında temel özgürlüklerin ve iş güvenliğinin sağlanması için yetkililerden talepte bulundu.

ArcelorMittal 2023 yılında 3,9 milyon mt çelik ve 4,5 milyon mt demir cevheri üretmişti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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