ArcelorMittal Mexico’nun maden sahasına girişler engellendi

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:26:43 (GMT+3) | San Diego

ArcelorMittal’ın Meksika birimi, bir grup vatandaşın geçiş hakkının geri verilmesi talebiyle 4 Aralık tarihinde Michoacán eyaletindeki madene girişleri kapattığını duyurdu.

Şirket, yerli halkın şirketin kendine ait alanı üzerinden nehre ulaşma haklarının geri verilmesi için madeni kapattığını belirtti.

Şirket nehre giden yolu düzenlemek için yerli halka bir teklifte bulunmuştu. Bu teklifin yetkililer tarafından onaylanması gerekiyor. Bu nedenle ArcelorMittal yerel makamlardan bir an önce ulaşım hakkının yeniden verilmesini talep etti.