ArcelorMittal Mexico’daki eylemlerin etkisine yönelik değerlendirmelerini güncelledi

ArcelorMittal’in Lüksemburg’ta bulunan genel merkezi, şirketin Meksika biriminin eylemler nedeniyle uğradığı zararı gözden geçirerek zararın üçüncü çeyreği de etkileyeceğini ve şirketin mali kaybının iki katına çıktığını ifade etti.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Daniel Fairclough, “Tonaj bakımından üçüncü çeyrekte de yaklaşık 400.000 mt’luk üretim kaybına uğrayacağımızı düşünüyoruz. Bu gelirimizi ikinci çeyrekte olduğu gibi yaklaşık 100 milyon $ düşürecektir,” dedi. Açıklamaya göre ikinci ve üçüncü çeyrekte toplam 800.000 mt ve 200 milyon $ AVFÖK kaybı oluşacak.

ArcelorMittal Mexico şirketin iki hafta içinde üretime başlayacağını söylese de daha sonra Meksika biriminin CEO’su Victor Cairo, yüksek fırının iki ay sonra devreye girebileceğini söyledi. Yani şirketin Meksika’daki diğer tesislerinde inşaat demiri üretimi yapmak için kullanılan peleti üreten yüksek fırın, en erken Eylül ayının üçüncü haftasında devreye alınacak.