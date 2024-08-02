ArcelorMittal Mexico’daki eylemler ikinci çeyrekte AVFÖK değerini olumsuz etkiledi

ArcelorMittal’in Meksika’daki tesislerinde 57 gün boyunca süren eylemler, ikinci çeyrekte üreticinin çelik sevkiyatlarının %11,7, satışlarının 185 milyon $ ve AVFÖK değerinin 100 milyon $ düşmesine neden oldu.

Yılın ikinci çeyreğine yönelik raporunu yayımlayan ArcelorMittal, özellikle de yassı mamul satışlarının azaldığını, satışların %5,5 düşüşle 3,2 milyar $ seviyesinde kaydedildiğini bildirdi.

Eylemler sırasında şirketin yaklaşık 400.000 mt üretim kaybı yaşayacağı tahmin edilirken ArcelorMittal bu rakamın 375.000 mt olduğunu ifade etti.