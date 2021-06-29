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ArcelorMittal Mexico yeni cevher zenginleştirme ekipmanı için DRA Global ile çalışacak

Salı, 29 Haziran 2021 10:27:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Mexico’nun, Las Truchas demir cevheri sahası için DRA Global ile mühendislik ve tedarik sözleşmesi imzaladığı duyuruldu. DRA Global, cevher zenginleştirme ekipmanını inşa etmekle birlikte cevher beslemesini yeni tesise transfer edecek.

ArcelorMittal’in, San Jose, Las Truchas ve Ternium ile ortak işlettikleri Peña Colorada olmak üzere Meksika’da üç madeni bulunuyor.

DRA Global tarafından yapılan açıklamada, “DRA olarak, yeni zenginleştirme ekipmanının hizmete alınmasına ve başlatılmasına destek olacağız,” sözlerine yer verildi.

Las Truchas açık maden ocağı, Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Lazaro Cardenas tesisinden 27 km uzaklıkta bulunuyor. ArcelorMittal, maden ocağının kullanım ruhsatının 2018 yılında sona erdiğini ve konuya ilişkin müzakereler yapıldığını açıklamıştı. Şirket, 2029 yılının Mayıs ayına kadar kullanım hakkını yenilettiğini de belirtti.


Etiketler: Brezilya  madencilik  ArcelorMittal  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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