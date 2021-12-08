ArcelorMittal Brazil Itatiaiuçu demir cevheri barajını devreden çıkarıyor

Çarşamba, 08 Aralık 2021 11:16:17 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, Serra Azul demir cevheri barajını devreden çıkarmak amacıyla taahhütname imzaladı.

Söz konusu taahhütname kapsamında, şirketin, barajın çökmesi ihtimaline karşı muhafaza yapısı inşa etmesi gerekiyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal Brazil, bir önceki anlaşmada belirlenen muhafaza yapısı inşası şartının 180 gün içerisinde tamamlanamaması nedeniyle 30 gün içerisinde 1 milyon BRL (117.160$) ödeme yapacak.

Şirketin, ayrıca, 25 Aralık tarihine kadar, barajın çökmesi durumunda, alınacak acil durum önlemlerini ve önleyici tedbirleri detaylandıran bir eylem planı sunacağı belirtildi.