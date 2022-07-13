ArcelorMittal Brazil Itatiaiuçu barajının devre dışı bırakılacağı tarihi halen belirlemedi

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 10:03:07 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Brazil, Minas Gerais eyaletinde yer alan Itatiuiuçu barajı civarındaki riskli bölgenin tahliye edilmesinin ardından geçen üç yıllık süre zarfında barajın devre dışı bırakılacağı tarihi belirlemedi.

Minas Gerais eyaleti yasama meclisi, söz konusu barajın 3. seviye risk taşıdığını, bu yüzden hemen çökebileceğini ve 2019 yılında çöken Brumadinho barajı gibi akış yönünün tersine kurulan tüm barajlarla birlikte 25 Ocak tarihine kadar devre dışı bırakılmış olması gerektiğini ifade etti.

ArcelorMittal Madencilik Departmanı Genel Müdürü Wagner Barbosa, devre dışı bırakma planının hazırlanacağını ve resmi tarihin bu yılın Kasım ayına kadar belirleneceğini söyledi.

Barbosa barajda bulunan atıkların çıkarılması için muhafaza yapısı inşa edildiğini ve bu yapı olmadan atıkların çıkarılamayacağını dile getirdi. Ayrıca çökme riskini azaltmak amacıyla baraj yapısının güçlendirildiğini de ekledi.