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ArcelorMittal Brazil’e ait Serra Azul barajının risk seviyesi yükseldi

Perşembe, 10 Mart 2022 09:42:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Brazil’in Minas Gerais eyaletine bağlı Itatiaiuçu şehrinde yer alan Serra Azul demir cevheri barajının risk seviyesinin 2. seviyeden 3. seviyeye çıktığı bildirildi.

Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu (ANM) barajların güvenlik standartlarını belirleyen yeni düzenlemenin ardından söz konusu barajın risk seviyesinin yükseldiğini ifade etti. Ayrıca şirketin istenmeyen kazaların önüne geçmesi için muhafaza yapısı inşa etmesi gerektiğini ekledi.

Ancak ArcelorMittal, ANM’nin açıklamalarına karşılık yeni düzenlemenin risk seviyesini değiştirmediğini ve barajın her an çökme riski taşımadığını belirtti.


Etiketler: Brezilya  madencilik  Güney Amerika  ArcelorMittal  |  benzer haberler »

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