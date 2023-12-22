ArcelorMittal Mexico doğal gaz kontratını 10 yıllığına yeniledi

Cuma, 22 Aralık 2023 09:22:18 (GMT+3) | San Diego

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’ın Meksika birimi, Meksika devletine bağlı Compañía Federal de Electricidad (CFE) ile doğal gaz tedarik kontratını 10 yıllığına 2,7 milyar $’a yenilediğini açıkladı.

ArcelorMittal Mexico tedarik kontratının yenilenmesinin şirketin üretim süreçlerinde verimi ve kaliteyi korumak için hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Kendini Meksika’nın en çok doğal gaz tüketen şirketi olarak tanımlayan ArcelorMittal Mexico, kontratın birim başına fiyatını belirtmedi. 10 yıllık kontrat 1 Mart 2024 tarihinde devreye girecek.

ArcelorMittal Mexico, 2022 yılında 4 milyon mt ham çelik ve 4,5 milyon mt demir cevheri üretmişti.