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ArcelorMittal México çelik üretimini 5,3 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor

Pazartesi, 12 Aralık 2022 17:31:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ArcelorMittal’in Meksika’da yer alan bağlı kuruluşu ArcelorMittal México, çelik üretiminin orta vadede 5,3 milyon mt seviyesini göreceğini ve bu hedefe önümüzdeki yılın ikinci yarısında ulaşılacağını belirtti.

Lazaro Cardenas limanı üzerinden geçen Asya-Pasifik ticaret koridorunun avantajlarını tanıtmak amacıyla Michoacan eyaleti hükümeti ve ArcelorMittal tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan CEO Victor Cairo, kısa vadede 5,3 milyon mt üretime ulaşacaklarını ifade etti.

Şirket geçtiğimiz yılın Eylül ayında madencilik kapasitesini artırmak amacıyla 1 milyar $ yatırım yapacağını ve yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli yeni bir sıcak şerit tesisi kurulacağını açıklamıştı.

Satış rakamlarına bakıldığında Meksika, ArcelorMittal açısından bölgedeki en önemli dördüncü ve dünyadaki en önemli onuncu ülke olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ArcelorMittal México’nun satışları şirketin küresel satışlarının %3,1’ine denk gelen 2,36 milyar $ seviyesinde yer almıştı.

Bununla birlikte şirketin çelik üretimi geçtiğimiz yıl 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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