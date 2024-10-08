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ArcelorMittal Meksika’daki yüksek fırınını önümüzdeki hafta devreye alacak

Salı, 08 Ekim 2024 10:34:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ArcelorMittal’in Meksika birimi yaklaşık beş aylık duruşun ardından Michoacan eyaletindeki yüksek fırınını yeniden devreye alacağını açıkladı. Böylece şirket yeniden uzun mamul üretimine başlayacak.

Maden sendikasının gerçekleştirdiği grevde kapanan yüksek fırın yıllık 2,4 milyon mt üretim kapasitesine sahip. 57 gün boyunca devre dışı kalan yüksek fırın, hiçbir açıklama olmaksızın grevin sona ermesinden itibaren üç ay daha devre dışı tutuldu.

ArcelorMittal, uzun mamul üretimine başlanmasıyla birlikte yıllık 5,3 milyon mt kapasiteli toplam üretimine devam edecek.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika ArcelorMittal 

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