ArcelorMittal İtalya’daki boyalı sac tesisini kalıcı olarak kapatıyor

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İtalya’nın Avellino kentinde bulunan San Mango sul Calore’daki boyalı sac tesisini Temmuz ayının sonunda kalıcı olarak kapatacak. Tesiste çalışan yaklaşık 70 işçinin tamamı işten çıkarıldı.

Şirket, bu kapanışı rekabet gücünü zayıflatan yüksek bakım maliyetlerine dayandırdı. Ayrıca San Mango sul Calore’un Belediye Başkanı Teodoro Boccuzzi, tesisin kapanmasını önlemek için Campania bölgesi meclis üyeleriyle birlikte çalışacağını ifade etti.