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Arcelormittal AB’de sac fiyatlarını yeniden yükseltti

ArcelorMittal AB piyasasında yassı çelik fiyatlarını bu ay ikinci kez artırdı.

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