ArcelorMittal Industeel Le Creusot’ta 52 milyon € yatırım yapılan sürekli döküm tesisini devreye aldı

ArcelorMittal’e bağlı Fransa merkezli levha üreticisi ArcelorMittal Industeel, Fransa’daki Le Creusot tesisinde 52 milyon € yatırımla yeni bir dikey sürekli döküm tesisini devreye aldığını açıkladı. Söz konusu projenin ara haddeleme aşamasını ortadan kaldırarak üretimi basitleştirmeyi, enerji tüketimini azaltmayı ve karbon emisyonlarını düşürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Le Creusot’ta stratejik yatırım

Industeel, France 2030 programı kapsamında 12 milyon € destek alan projenin şirketin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıktığını belirtti. 2024’ün Şubat ayında inşasına başlanan yeni tesis, mevcut çelik üretim altyapısını genişletirken, daha gelişmiş bir döküm süreciyle ince slab üretimine imkan tanıyor.

Üretim kapasitesi ve çevresel etki

Yeni döküm hattının ilk aşamada yıllık yaklaşık 15.000 mt üretim gerçekleştirmesi beklenirken, sürecin tam olarak entegre edilmesiyle kapasitenin zamanla 25.000 mt seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Üretimin bir kısmının bu yeni ekipmana kaydırılmasıyla Le Creusot tesisinde karbon emisyonlarının %10 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu gelişme ArcelorMittal’in genel karbonsuzlaşma stratejisini destekliyor.

Artan rekabet gücüyle pazar payının artırılması bekleniyor

Daha önce yalnızca kalıplama yöntemiyle üretim yapan Le Creusot tesisi, yeni sürekli döküm hattının devreye alınmasıyla birlikte iki farklı döküm hattına sahip hale gelerek esneklik ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı. Bu yatırım sayesinde tesis karbon çelik, paslanmaz çelik ve nikel bazlı alaşımlar gibi ürün gruplarında daha etkin hizmet verebilecek. Ayrıca enerji ve enerji dönüşümüyle bağlantılı sektörler ile çeşitli niş endüstriyel uygulamalarda yeni fırsatlar yaratılması bekleniyor.