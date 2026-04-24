ArcelorMittal Industeel Le Creusot’ta 52 milyon € yatırım yapılan sürekli döküm tesisini devreye aldı

Cuma, 24 Nisan 2026 12:04:09 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal’e bağlı Fransa merkezli levha üreticisi ArcelorMittal Industeel, Fransa’daki Le Creusot tesisinde 52 milyon € yatırımla yeni bir dikey sürekli döküm tesisini devreye aldığını açıkladı. Söz konusu projenin ara haddeleme aşamasını ortadan kaldırarak üretimi basitleştirmeyi, enerji tüketimini azaltmayı ve karbon emisyonlarını düşürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Le Creusot’ta stratejik yatırım

Industeel, France 2030 programı kapsamında 12 milyon € destek alan projenin şirketin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıktığını belirtti. 2024’ün Şubat ayında inşasına başlanan yeni tesis, mevcut çelik üretim altyapısını genişletirken, daha gelişmiş bir döküm süreciyle ince slab üretimine imkan tanıyor.

Üretim kapasitesi ve çevresel etki

Yeni döküm hattının ilk aşamada yıllık yaklaşık 15.000 mt üretim gerçekleştirmesi beklenirken, sürecin tam olarak entegre edilmesiyle kapasitenin zamanla 25.000 mt seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Üretimin bir kısmının bu yeni ekipmana kaydırılmasıyla Le Creusot tesisinde karbon emisyonlarının %10 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu gelişme ArcelorMittal’in genel karbonsuzlaşma stratejisini destekliyor.

Artan rekabet gücüyle pazar payının artırılması bekleniyor

Daha önce yalnızca kalıplama yöntemiyle üretim yapan Le Creusot tesisi, yeni sürekli döküm hattının devreye alınmasıyla birlikte iki farklı döküm hattına sahip hale gelerek esneklik ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı. Bu yatırım sayesinde tesis karbon çelik, paslanmaz çelik ve nikel bazlı alaşımlar gibi ürün gruplarında daha etkin hizmet verebilecek. Ayrıca enerji ve enerji dönüşümüyle bağlantılı sektörler ile çeşitli niş endüstriyel uygulamalarda yeni fırsatlar yaratılması bekleniyor.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Florange tesisinde sıvı çelik üretimini tamamen durduracak

01 Eki | Çelik Haberler

Güneydoğu Asya’da slab fiyatları yükselmeye devam ederken, Avrupa’da yatay seyir sürüyor

24 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab piyasasında arz sıkıntısı sürüyor, Güneydoğu Asya’ya satışlarda artış görüldü

21 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları haftalık bazda yatay seyretse de yükseliş trendi sürüyor

21 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Şubat ayında %35 artış kaydetti

16 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı kütük fiyatlarında baskı sürerken değişim görülmedi, Endonezya çıkışlı teklifler yeniden yükseldi

14 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları son iki yılın zirvesini gördü

14 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Asya çıkışlı slab fiyatlarındaki sert yükseliş kabul görmeye başladı, üçüncü çeyrekte arz sıkışıklığının sürmesi ...

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %37,7 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

Brezilya'nın slab ihracatı 2026’nın Mart ayında sertçe düştü, ABD’ye satışlar geriledi

09 Nis | Çelik Haberler





