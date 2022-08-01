ArcelorMittal Eisenhüttenstadt zayıf talep nedeniyle üretimini azaltacak

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 15:22:36 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Almanya merkezli ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH sıkıntılı ekonomik koşullardan dolayı zayıflayan talep nedeniyle üretimini azaltmak için Ağustos ve Eylül aylarında çalışma saatlerini düşüreceğini açıkladı. Bugünden itibaren şirketin bazı birimlerindeki faaliyetler azaltılacak.

Açıklamaya göre haddelenmiş mamul talebi keskin bir şekilde azaldı, ancak slab talebi düşüş göstermediğinden şirketin sıvı çelik hatları normal seviyede faaliyet göstermeye devam edecek.

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt 2021 yılında 1,6 milyon mt yassı mamul üretimi gerçekleştirdi.