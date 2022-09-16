ArcelorMittal dördüncü çeyrekte Avrupa’da çelik üretiminin 1,5 milyon mt düşmesini bekliyor

Cuma, 16 Eylül 2022 16:31:58 (GMT+3) | İstanbul

Reuters tarafından yapılan bir habere göre başlıca çelik üreticilerinden ArcelorMittal, SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere Almanya, İspanya ve Polonya’daki birimlerinin her birinde bir yüksek fırınını askıya alacağı için, bu yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa’daki çelik üretiminin yıllık bazda 1,5 milyon mt düşmesini bekliyor. Şirketin bazı kapasitelerini askıya alma kararı zayıf talep ve artan elektrik fiyatlarından kaynaklanıyor. Öte yandan üretici, şimdilik Lüksemburg’daki tesisinde bulunan yüksek fırınları kapatmayı planlamadığını belirtti.

Başta otomotiv endüstrisinde olmak üzere zayıf olan talep ve Rusya’nın AB’nin yaptırımlarına karşılık doğal gaz tedarikini azaltması sonucu başlayan enerji krizi, AB’li çelik üreticilerini üretimlerini düzenlemeye zorladı. İtalyan şirket Alfa Acciai’nin bağlı kuruluşu Acciaierie di Sicilia ve İspanyol Megasa da üretimini azaltmaya karar veren şirketler arasında yer alıyor.