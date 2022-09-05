ArcelorMittal olumsuz piyasa koşulları nedeniyle Avrupa’daki faaliyetlerini azalttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 14:25:28 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, enerji fiyatları ve karbon maliyetlerinin yüksek, çelik talebinin zayıf ve ekonomik görünümün olumsuz olduğu küresel piyasa koşulları nedeniyle Avrupa’daki faaliyetlerine ilişkin bazı kararlar aldığını açıkladı.

Piyasanın durumunu ve önümüzdeki aylara ilişkin görünümü göz önüne alan şirket, Avrupalı üreticilerin rekabet pozisyonlarını olumsuz etkileyen AB Emisyon Ticareti Sistemi’nden etkilenmeyen AB dışındaki üreticilerin bölgeye ihracatının artması nedeniyle Eylül ayının sonunda İspanya’da bulunan Asturias tesisindeki yüksek fırın A’yı askıya alacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal Sestao tesisinde bulunan elektrik ark ocağının yeniden devreye alınma zamanını bir sonraki duyuruya kadar ertelemişti.

Rekabet gücü yüksek doğal gaz ve elektrik maliyetlerinden olumsuz etkilenen ArcelorMittal, Eylül ayının sonunda Almanya’da bulunan Bremen yassı mamul tesisindeki iki yüksek fırından birini bir sonraki duyuruya kadar kapatmaya karar verdi. Şirketin Hamburg uzun mamul tesisindeki doğrudan indirgeme tesisi ise dördüncü çeyrekte askıya alınacak. Öte yandan ArcelorMittal Duisburg ve Eisenhüttenstadt tesislerindeki vardiyaları azalttı.

Buna ek olarak şirket üretim ve talep seviyesini dengelemek, pazarlarındaki rekabet gücünü korumak için Fransa’daki tesislerinde de önlemler alacağını belirtti. Buna göre şirket, Dunkirk tesisinde bulunan 3 No'lu yüksek fırınını, bir sinter hattını ve iki galvanizleme hattını kapatacak.