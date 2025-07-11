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ArcelorMittal-China Oriental ortak iştiraki Andritz'e silisli çelik tesisi siparişi verdi

Cuma, 11 Temmuz 2025 14:07:29 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal ve Çinli yatırım şirketi China Oriental Group arasındaki ortak girişim ArcelorMittal Jinxi New Materials Co., Ltd. Avusturya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Andritz'e Jiangsu tesisine kurulmak üzere silisli çelik işleme ekipmanı siparişi verdi. Sipariş şirketin Yeni Enerji Manyetik Malzeme (NEMM) projesi için üç adet son tavlama kaplama hattı, bir adet tersinir soğuk haddeleme tesisi ve on iki adet indüktör içeriyor.

Ekipman elektrikli araç motorları, jeneratörleri ve dönüştürücülerinde kullanılan yüksek kaliteli silisli çelik üretecek. Proje, yerel elektrikli araç üreticilerinin yeşil üretim hedeflerini desteklerken, Çin'in sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişini de hızlandırmayı amaçlıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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