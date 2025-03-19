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ArcelorMittal Brezilya’daki üretim kapasitesini artırdı

Çarşamba, 19 Mart 2025 10:01:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Sabara tesisindeki yeni filmaşin hattının açılışını yaptı.

144 milyon BRL (25,3 milyon $) değerinde yatırım yapılan hat, tesisin üretim kapasitesini %25 artışla 170.000 mt’a çıkaracak.

Sabara tesisinde yapılan üretimin %40’a kadarlık kısmı otomotiv sektörüne sevk ediliyor.

Tesiste yapılan genişletme çalışmaları kapsamında Almanya’dan alınan iki yeni çekme ekipmanı ve yeni bir depo kuruldu.

ArcelorMittal Minas Gerais eyaletine yapacağı toplam 11,5 milyar BRL’lik yatırımlar içinde kömür üretimi için fidanlık alanı genişletmesi, Juiz de Fora tesisinde sürekli döküm ünitesi kurulması, Monlevade tesisinde yüksek fırın yenilemesi ve tüm çelik tesisleri ve hizmetleri ile demir cevheri çıkarma faaliyetlerinin modernleştirilmesi yer alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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