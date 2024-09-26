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ArcelorMittal Brezilya’daki tesis genişletme projesini durdurdu

Perşembe, 26 Eylül 2024 11:05:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’in Brezilya birimi, Minas Gerais eyaletindeki João Monlevade tesisinde yapılan genişletme çalışmalarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada ekonomik durumu ve piyasadaki fırsatları değerlendirdiğinde yatırım planını yeniden gözden geçirdiğini ve genişletme projesini şimdilik durdurma kararı aldığını ifade etti. Şirketin aldığı karar yalnızca inşaat şirketinde çalışan taşeron şirketleri etkileyecek.

2008 yılında başlayan projede birkaç defa erteleme yapılmıştı. En son erteleme 2023’ün Ağustos ayında yapılmış ve çalışmalar bu yılın başında yeniden başlamıştı.

2024 yılında tamamlanması beklenen ve yaklaşık 500 milyon $ yatırım yapılan proje ile Monlevade tesisinin üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt’dan 2,2 milyon mt’a çıkacak.

Monlevade tesisi, Brezilya’da özel kalite filmaşin üreten tek tesis.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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