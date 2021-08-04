Çarşamba, 04 Ağustos 2021 09:54:28 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, Brezilya ve Güney Amerika birimlerinin yeni CEO’larını belirledi.

ArcelorMittal Brazil ile ArcelorMittal Flat Carbon South America’nın CEO’su olan Benjamin Baptista Filho, ArcelorMittal Group’ta geçirdiği 38 yılın ardından 30 Eylül tarihi itibarıyla emekli olacağını duyurdu.

Emekliliğine rağmen, Filho’nun ArcelorMittal Brazil’in yönetim kurulu başkanlığı görevi sürecek.

Filho, Jorge Aliveira’nın ArcelorMittal Flat Carbon South America’nın ve Jefferson de Paula’nın ise ArcelorMittal Brazil’in CEO koltuğuna oturacağını belirtti.