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ArcelorMittal Brazil Tubarão tesisindeki 3 No’lu yüksek fırını yeniden faaliyete başlatıyor

Çarşamba, 28 Ekim 2020 09:30:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil, 25 Ekim’de Tubarão tesisindeki 3 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatacağını açıkladı. Şirket, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından ve salgının üretim ile talep üzerindeki etkisinin ardından, söz konusu yüksek fırının faaliyetlerini Nisan ayında askıya almıştı.

Tubarão’daki 3 No’lu yüksek fırın yıllık 2,8 milyon mt kapasiteye sahip. ArcelorMittal Brazil, yüksek fırını, müşterilerin “kademeli olarak” artan talebini karşılamak için yeniden faaliyete başlatacağını söyledi.

Şirket, yaptığı açıklamada “(ArcelorMittal Brazil’in) Faaliyet temposu beklenen seviyede ve söz konusu fırını yeniden faaliyete sokmak, sektördeki belirgin iyileşme eğilimi nedeniyle stratejik bir karar,” ifadelerine yer verdi.

Şirket, 3 No’lu yüksek fırının faaliyetlerinin, şu andan itibaren bir ay içinde “Covid-19 öncesi” seviyelere dönmesini bekliyor.


Etiketler: ArcelorMittal  çelik üretimi  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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