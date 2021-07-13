ArcelorMittal Brazil sağlık hizmetleri sektörünü mercek altına aldı

Salı, 13 Temmuz 2021 11:15:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil, ülkede sağlık hizmetlerine yönelik yeni bir yönetmelik yürürlüğe girecekken, söz konusu sektörü yakından incelediğini ifade etti.

ArcelorMittal Long Carbon LatAm’ın Kurumsal Satış ve Uluslararası Ticaret Müdürü Gustavo Canaan, “Bu mücadeleye hazırız,” açıklamasını yaptı.

Brezilya Senatosu 2020 yılının Haziran ayında, şehirler ile eyaletlerin su ve atık su şirketlerini özelleştirmesini teşvik eden sağlık hizmetleri yasa tasarısına onay vermişti. Söz konusu yasa tasarısıyla birlikte sağlık hizmetlerinin 2023 yılına kadar ülkenin geneline ulaştırılmasının sağlanması ve yatırım çekilmesi bekleniyor.

Şirket, ülkedeki sağlık hizmetleri sektörünü 2019 yılında mercek altına almış, çelik kullanımına yönelik fırsatların belirlenmesi için farklı sektörlerin yer aldığı bir çalışma grubu kurulmuştu.

ArcelorMittal Brazil ile diğer şirketlerin yer aldığı grup, evsel atık su, su artıma ve yağmur suyu drenajı sektörlerinin çelik kullanımına uygun olduğunu belirlemişti.