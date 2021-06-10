ArcelorMittal Brazil karbon salımını 2030 yılına dek düşürecek

Perşembe, 10 Haziran 2021 10:47:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil, karbon salımını 2030 yılına dek %10 düşürmeyi planladığını açıkladı. Söz konusu planın, şirketin, 2050 yılına dek karbonsuz üretime geçme planının bir parçası olduğu ifade edildi.

ArcelorMittal Brazil ve ArcelorMittal Flat Carbon South America’nın CEO’su Benjamin Baptista, karbon salımını azaltmanın, dünya genelindeki hükümetlerin, toplumların ve çelik tüketicilerinin talebi olduğunu söyledi.

Baptista konuya ilişkin, “Geleceğin çelik sektörü karbonsuz olacak. ArcelorMittal olarak, söz konusu geçiş sürecini yönetmeye ve Paris Anlaşması’nda belirlenen hedefleri gerçekleştirecek şekilde iş birliği yapmaya kararlıyız,” açıklamasını yaptı.

Şirket, karbom salımını kontrol altına almak amacıyla hammadde olarak hurda kullanımını artırmayı, doğal gaz kullanımını ve üretim tesislerinin taş kömürü kullanımlarını optimize etmesini teşvik ediyor.