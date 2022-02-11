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ArcelorMittal Brazil Barra Mansa tesisinin üretim kapasitesini artırmak için 249 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 11 Şubat 2022 10:46:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Brazil, Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Barra Mansa tesisindeki çelikhanenin ve haddehanenin üretim kapasitelerini artırmak amacıyla önümüzdeki üç yıllık süreçte yaklaşık 249 milyon $ (1,3 milyar BRL) yatırım yapacağını bildirdi.

Şirket söz konusu tesiste yer alan çelikhanenin üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını belirtirken, haddehanesinin üretim kapasitesini de yeni bir haddehane inşa ederek yıllık 500.000 mt’a çıkarmayı planladığını ifade etti.

ArcelorMittal Brazil’in ham çelik üretim kapasitesi yıllık 12,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve şirketin altı farklı eyalette tesisleri bulunuyor.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  ArcelorMittal  |  benzer haberler »

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