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ArcelorMittal Brazil Barra Mansa tesisinde faaliyetlere yeniden başladı

Perşembe, 23 Eylül 2021 09:19:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil tarafından yapılan açıklamada, şirketin, Rio de Janeiro’da yer alan Barra Mansa tesisinde faaliyetlere yeniden başladığı belirtildi.

Ekipmanların bakım ve onarım çalışmaları dahil olmak üzere üretime yeniden başlayabilmek amacıyla 19 milyon BRL (3,6 milyon $) harcama yapıldığı söylendi. ArcelorMittal Brazil, yerel talebin artış göstermesine ve ülkenin ekonomik göstergelerinin toparlanmasına bağlı olarak söz konusu kararı aldıklarını dile getirdi.

Barra Mansa tesisinde çelik üretimine yaklaşık 2,5 yıl önce ara verilmişti.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  ArcelorMittal  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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