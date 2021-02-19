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ArcelorMittal Asturias Gijón tesisindeki kok gazı enjeksiyon projesini tamamladı

Cuma, 19 Şubat 2021 13:57:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, İspanya merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Asturias’ın Gijón tesisinde bulunan yüksek fırın B için kok gazı enjeksiyon projesini tamamladığını açıkladı. Bu projenin tamamlanması, daha az kok tüketerek karbon salımını ve operasyonel maliyetleri düşürmek için stratejik bir adım.

Çeşitli kaynaklardan gelen gazların yüksek fırına enjekte edilmesine olanak tanıyan Smart Carbon yaklaşımının bir parçası olan proje, karbon salımını yılda 125.000 mt azaltacak.

Asturias projesi, yüksek fırında yakıt olarak kullanılan kok kömürü yerine, kok fırınında üretilen gazın bir kısmının yeniden kullanılması yoluyla sıcak çelik üretim sürecinde ortaya çıkan karbon miktarını azaltma fikrine dayanıyor. Tesis, ayrıca önümüzdeki haftalarda, Heavy Plate ve Rail tesislerindeki tavlama fırınlarına kok gazının tedarik edilmesini sağlayacak çalışmaları tamamlayarak doğal gaz tüketimini ve karbon üretimini azaltacak. Bu haddehaneler, Avilés ve Gijón çelik tesislerinden tedarik edilen slab ve kütüğü işleyerek bunları sırasıyla kalın levha ve raylara dönüştürüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere proje 2019 yılında ertelenmişti.

Öte yandan, ArcelorMittal Europe 2030 yılına kadar karbon salımını %30 azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı hedefliyor.


Etiketler: İspanya  ArcelorMittal  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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