ArcelorMittal Acindar, Villa Constitución tesisindeki üretimi yaklaşık bir ay süreyle durdurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre Arjantin merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Acindar, Santa Fe eyaletinde bulunan Villa Constitución çelik tesisindeki üretimi yeniden askıya aldı. Tesis, 15 Aralık ile 11 Ocak tarihleri arasında tamamen kapalı olacak. Söz konusu karar, çelik tüketen başlıca sektörlerdeki daralma ve uzun süredir devam eden düşük kapasite kullanım oranları nedeniyle alındı.

ArcelorMittal Acindar, duruş kararını hem mevsimsel planlamaya hem de inşaat ve sanayi faaliyetlerindeki yavaşlamanın etkisiyle yerel çelik talebindeki düşüşe bağladı. Ayrıca özellikle Çin kaynaklı olmak üzere çelik ithalatından kaynaklanan baskının devam ettiği belirtildi. Tesisin bir süredir yaklaşık %60 kapasiteyle faaliyet göstermesinin Arjantin çelik piyasasındaki genel zayıflığı yansıttığı ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında şirket, yerel talebin azalmaya devam etmesi sebebiyle Villa Constitución tesisindeki faaliyetlerine bir hafta süreyle ara vermişti.