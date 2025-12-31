Sidersa Arjantin’de elektrik ark ocağı kurması için Danieli ile anlaştı

Arjantinli çelik üreticisi Sidersa, Buenos Aires eyaletindeki San Nicolás’ta kurulacak bir MIDA elektrik ark ocağı için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaşma yaptı.

Söz konusu tesis, yıllık 360.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak ve hurda kullanarak inşaat sektörüne yönelik düz çubuk ve filmaşin üretecek.

Yeni tesisin 2028’in ilk yarısında devreye alınması öngörülüyor.

Danieli ayrıca duman ve su arıtma tesisleri ile tüm tesise hizmet verecek yardımcı ekipmanların tedarikini de üstlenecek.

Bahsi geçen tesis son 50 yılda Arjantin’de kurulan türünün ilk örneği olacak.