ArcelorMittal’ın Meksika birimi maden genişletme çalışmalarını 2025’in ikinci yarısına erteledi

Pazartesi, 11 Mart 2024 11:00:14 (GMT+3) | San Diego

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Meksika’nın Michoacán eyaletindeki Las Truchas madeninde üretimi artırmak için yaptığı 150 milyar $’lık projeyi bir altı ay daha erteleyerek başlangıç tarihini 2025’in ikinci yarısına çektiğini duyurdu.

Böylece madenin pelet üretim kapasitesini 1 milyon mt’dan 2,3 milyon mt’a çıkarmayı hedefleyen proje toplam iki yıl ertelenmiş oldu.

ArcelorMittal 2023 yılının başında ekipmanların teslimatında, proje onaylarında ve inşaatta gecikmeler olduğu için projenin 1 yıl daha uzayacağını belirtmişti. ArcelorMittal’ın Meksika birimi, yeni gecikme konusunda detaylı bilgi vermedi.