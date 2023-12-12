Aperam ev aletleri üretimi için neredeyse karbonsuz paslanmaz çelik tedarik edecek

Salı, 12 Aralık 2023 10:00:50 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA Alman ev aletleri üreticisi BSH Hausgeräte GmbH’nin bulaşık makinesi üretiminde ilk kez Aperam infinite™ sıfıra yakın karbon emisyonuna sahip birinci kalite paslanmaz çelik kullanacağını açıkladı.

Aperam’ın standart kalitelerine göre %47’ye kadar daha düşük karbon ayak izine sahip olan Aperam Infinite™ BSH’nin sürdürülebilirlik çabalarını destekliyor.

Aperam infinite™ %98’e kadar geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor ve sektör standartlarına kıyasla karbon emisyonunda %85’e kadar düşüş sağlıyor.

Söz konusu marka şu anda birçok kaliteyi içeriyor olsa da şirket ürün portföyünü kademeli olarak genişletmeyi ve üretim hacimlerini artırmayı planlıyor.