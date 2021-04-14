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Aperam Brezilya’daki tesisine 42,6 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 14 Nisan 2021 11:57:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Paslanmaz çelik ve silisli sac üreticisi Aperam South America, Brezilya’daki tesisinin kapasitesini artırmak için 243 milyon BRL (42,6 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Şirket, söz konusu yatırımın 90,6 milyon BRL’sini (15,9 milyon $) ekipmanlarını geliştirmek ve paslanmaz çelik üretim biriminin performansını artırmak için harcayacak.

Aperam tüm yatırımını, Minas Gerais eyaletinin aynı isimli şehrinde bulunan Timóteo tesisine yapacak. Şirket, söz konusu yatırım için gerekli sermayeyi kendi kaynaklarından karşılayacak.

Aperam, Brezilya’daki yıllık 900.000 mt paslanmaz çelik, silisli sac ve özel karbon çeliği üretim kapasitesine sahip tesislerinde 2.000 kişiye istihdam sağlıyor.


Etiketler: yatırım  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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