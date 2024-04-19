Brezilya otomotiv sektöründe büyük yatırımlar planlanıyor

Cuma, 19 Nisan 2024 09:46:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea), önümüzdeki on yıl içinde otomotiv sektörünün Brezilya’ya 22 milyar $ değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Kaynaklara göre yatırımlar binek araç ve hafif ticari araç segmentlerine yoğunlaşıp araçlarda teknolojik yenilikler gerçekleştirmeyi ve piyasaya yeni modeller çıkarmayı hedefleyecek.

Bununla birlikte otomotiv sektörünün karbondan arındırma çalışmaları kapsamında etanol ile çalışan hibrid araçların üretimine ağırlık vermeyi planladığı bildirildi.