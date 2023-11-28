Anna Voloshenko: Türkiye ithal yassı mamul piyasasında Çin’in hakimiyeti hissediliyor

Salı, 28 Kasım 2023 17:37:25 (GMT+3) | İstanbul

28 Kasım Salı günü İstanbul’da 600’e yakın katılımcıyla gerçekleşen 18. SteelOrbis Çelik Konferansı “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan SteelOrbis Türkiye, MENA ve Avrupa Piyasa Analizi Bölümü Yöneticisi Anna Voloshenko, küresel hammadde piyasaları ve Türkiye sıcak rulo sac piyasasının karşılaştığı zorlukları ve beklentilerini paylaştı.

Türkiye’de bazı tesislerdeki bakım çalışmalarından kaynaklanan sorunların Ekim ayında çözülmesiyle ham çelik üretiminin bir miktar iyileştiğini söyleyen Voloshenko, ham çelik üretim maliyetlerinin Kasım ayında yükseldiğini ifade etti. SteelOrbis’in tahminlerine göre, Kasım ayında elektrik ark ocaklı tesislerde hammadde maliyetleri 427$/mt, yüksek fırınlı tesislerde 475$/mt seviyelerinde yer alıyor.

Hammadde fiyatlarına bakıldığında koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 2023 yılında Hindistan’daki talep sayesinde desteklendiği görülürken 2024 yılında gevşemesi bekleniyor. Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü arzının önümüzdeki yıl toparlanması ise fiyatlara baskı uygulayacak. SteelOrbis, Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının önümüzdeki yıl 50$/mt düşmesini bekliyor. Demir cevheri fiyatlarının bu yıl beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıktığını ifade eden Voloshenko, stoklar düşük seviyelerde olduğu için Aralık ayında fiyatların 120-125$/mt CFR bandının üzerinde kalarak güçlü seyredeceğini belirtti. Ancak yatırım bankalarının 2024 yılına dair beklentileri olumsuz. Voloshenko buna ek olarak Türkiye’nin nihai mamul tüketiminde yakın dönemde toparlanma görüldüğü için hurda fiyatlarının kısa bir süre içinde düşmeyeceğini ancak Türk üreticilerin daha yüksek hurda fiyatlarını kabul edemeyeceğini söyledi. SteelOrbis’in hesaplarına göre Türkiye’de ithal HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları Aralık ayında iyi ihtimalle 395$/mt CFR, kötü ihtimalle 380$/mt CFR olacak.

Öte yandan Türkiye’de yassı mamul üretimi geçtiğimiz aylarda nispeten yatay seyrederken tüketim Ekim ayında Eylül ayına kıyasla düşüş yaşadı. Voloshenko, Türkiye ithal yassı mamul piyasasında en uygun kaynak olduğu için Çin’in en büyük etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Ukrayna’nın savaş sebebiyle çelik üretim kapasitesinin %50’sinden fazlasını kaybettiğini vurgulayan SteelOrbis yetkilisi Rusya’nın kapasitesinde bir azalma olmadığını belirtti. Ukrayna’nın düzenli bir şekilde olmasa da ihracat yapabildiğini söyleyen Voloshenko, yaptırımlara tabi olan ve olmayan Rus sıcak rulo sac üreticilerinin iç piyasada ve Asya’nın orta bölgelerinde daha iyi talep gördüğünü, bu yüzden de uzak piyasalara satış yapmayı tercih etmediklerini ancak piyasa şartları iyileştiğinde ihracata dönebileceklerini söyledi.