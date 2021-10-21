Anglo American’ın demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte %16,9 arttı

Perşembe, 21 Ekim 2021 12:26:58 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %15 artışla 16,9 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, şirket yıllık %7 artışla 48,7 milyon mt demir cevheri üretti.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %11 artışla 10,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi yıllık %14 artışla 7,5 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim yıllık %6 artışla 3,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları, plansız bakım çalışmaları ve hava koşullarından dolayı Saldanha limanında yaşanan gecikmeler nedeniyle yıllık %10 düşüşle 10 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi söz konusu çeyrekte yıllık %22 artarak 6,1 milyon mt’a yükseldi.

Ayrıca, üçüncü çeyrekte Anglo American’ın metalürjik kömür üretimi, Moranbah’taki operasyonların çeyreğin büyük bölümünde zorlu jeolojik koşullardan etkilenmesi nedeniyle yıllık %11 düşüşle 4,3 milyon mt oldu. Bu düşüş, Dawson ve Capcoal’un belirli ürünlere yönelik talebin zayıflamasıyla 2020 yılının ortasından bu yana üretimlerini azaltmalarının ardından, üretimlerini tekrar artırmalarıyla dengelendi.

Şirketin 2021 yılı için demir cevheri üretim tahmini, Kumba madeninde 40,5 milyon mt ve Minas Rio projesinde 24 milyon mt olmak üzere 64,5 milyon mt seviyesinde yer almaya başladı. Şirket daha önce üretimin 64,5-66,5 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyordu.