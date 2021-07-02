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Andhra Pradesh eyaletine ait arazinin JSPL’ye tahsis edilmesine onay verildi

Cuma, 02 Temmuz 2021 10:59:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’a bağlı Andhra Pradesh eyaletine ait arazinin, yıllık 2,25 milyon mt üretim kapasitesi olan tesisin inşası için Jindal Steel and Power Limited’e (JSPL) tahsis edildiğini duyuruldu.

Eyalet hükümeti yetkilileri, Krishnapatnam limanına yakın arazinin, var olan tesisin yenilenmesiyle oluşturulacak üretim tesisinin inşası için JSPL’nin bağlı kuruluşuna tahsis edileceğini söyledi. Söz konusu yatırımın, 1,01 milyar $ olması bekleniyor.

JSPL, projenin detaylı raporunun tamamlandığını ve tesisin yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandığını belirtti. Üretim kapasitesinin ilerleyen dönemlerde 3 milyon mt’a çıkarılacağı da eklendi.

Söz konusu tesiste kullanılacak demir cevherinin Odisha ve Karnataka’dan, koklaşabilir taş kömürünün ise Krishnapatnam limanından tedarik edileceği belirtildi.


Etiketler: Jindal  Hint Yarımadası  Hindistan  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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