Andhra Pradesh eyaleti yasama meclisi RINL’nin özelleştirilmesine karşı çıkan önergeyi kabul etti

Cuma, 21 Mayıs 2021 14:00:20 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinin yasama meclisinin, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL), merkezi hükümet tarafından özelleştirilmesine yönelik yaptığı hamleye karşı çıkan önergeyi oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Önergeyle birlikte, Bakanlar Kurulu Ekonomik İlişkiler Komitesi’nin, merkezi hükümetin RINL’deki hisselerine yönelik %100 stratejik yatırımını geri çekmesine ve özelleştirme yoluyla yönetim kontrolünün ele geçirilmesi hamlesine karşı çıkıldığı eklendi.

Eyalet kabinesi, 23 Şubat tarihinde yaptıkları toplantıda bu konuya değinmiş, işçi sendikaları ve üretim tesisinin yer aldığı Visakhapatnam şehrinin halkı arasındaki tedirginliği masaya yatırmıştı. Söz konusu toplantı sonucunda, mecliste bir önerge sunulmasına karar verilmişti.

Gözlemciler, RINL’in özelleştirilmesine karşı çıkan önergenin eyalet meclisi tarafından geçirilmesinin teknik olarak merkezi hükümeti kararını tersine çevirmeye zorlayacak herhangi bir hukuki dayanağı olmadığını, daha çok eyalet halkının bu hamleye muhalif olduklarını vurgulama şekli olduğunu söyledi.