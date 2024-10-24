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AmSoc: ABD’li şirketler 2026’da USMCA anlaşmasını yeniden masaya yatıracak

Perşembe, 24 Ekim 2024 12:15:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da yer alan ABD merkezli şirketler, Meksika hükümetinin yargı sisteminde yapacağı değişiklikleri göz önünde bulundurarak ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA anlaşmasının gözden geçirilmek yerine yeniden masaya yatırılmasını beklediklerini ifade etti.

Meksika Amerikan Topluluğu (AmSoc) Yönetim Kurulu Başkanı Larry Rubin, ülkedeki anayasal ve diğer hukuki değişikliklerle birlikte iktidar eliyle ülkedeki antitröst, enerji ve şeffaflık gibi faktörleri denetleyen bağımsız kurumların ortadan kaldırılacağını ve USMCA anlaşmasının doğrultusunu yeniden belirleyeceğini iddia etti.

Rubin, “Yapılan değişiklikler Amerikan yatırımcıların Meksika’ya yatırım yapmadan önce iki defa düşünmesine neden olacak. Amerikan şirketler özellikle de ticari anlaşmazlıkların çözülmesini etkileyecek olan yasal değişiklikleri yakından takip ediyor. Bu sistemin zayıflaması durumunda basit bir inceleme yerine USMCA anlaşması için yeniden müzakere edileceğini düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen yasal düzenlemeler nedeniyle Meksika’daki bazı yatırımlar ülkede iş gücü olmamasına rağmen ABD’ye geri çekildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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