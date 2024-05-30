Alman Knorr-Bremse Meksika’daki yeni tesisini açtı

Perşembe, 30 Mayıs 2024 09:48:19 (GMT+3) | San Diego

Almanya merkezli fren sistemi üreticisi Knorr-Bremse, geçtiğimiz yılın Ocak ayında iştiraki Bendix Commercial Vehicle Systems (Bendix) üzerinden yatırım yapacağını açıkladığı Meksika’nın Coahuila eyaletindeki dördüncü tesisini açtı.

Ne kadar yatırım yapıldığı açıklanmayan tesis yaklaşık 17.200 metrekarelik bir alan kaplıyor. Tesiste bulunan 1.000’den fazla güneş enerjisi paneli ile enerji ihtiyacının yaklaşık %10’u karşılanacak. Güneş enerjisi kullanımının tesisin yıllık 170.000 $ tasarruf etmesini sağlayacağı düşünülüyor. Bu sayede Bendix karbon salımını önemli miktarda düşürecek.

Knorr-Bremse yeni tesisinde Global Scalable Brake Control (GSBC) ve Global Scalable Air Treatment (GSAT) gibi yeni fren sistemleri üretecek.