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Alien Metals ve Anglo American Hancock demir cevheri projesi için anlaşma imzaladı

Salı, 06 Eylül 2022 10:54:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli demir cevheri şirketi Alien Metals, bağlı kuruluşu Iron Ore Company of Australia Pty’nin İngiltere merkezli madenci Anglo American ile Avustralya’nın batısında bulunan Pilbara’daki Hancock demir cevheri projesi için tedarik ve 15 milyon $ finansman anlaşması imzaladığını açıkladı.

Alien Metals ilk 12 ay için 10 milyon $ tutarında avans ve 5 milyon $’a kadar gemi ödemesi alacak. Anglo American ise anlaşmanın parçası olarak 24 aylık telif hakkına sahip olacak.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında Alien Metals’in Hancock projesinde üretilecek demir cevheri üzerindeki metalürjik test çalışmaları yüksek kaliteleri doğruladı, Ridge C Resource’dan alınan ilk toplu numuneye göre yüksek kaliteli Pilbara toz cevherinin %62,7 tenöre sahip olduğu bildirildi. Projede üretim 2023 yılında başlayacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İngiltere Avrupa Madencilik Anglo American 

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