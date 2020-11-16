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AHMSA yöneticisinin ülkesine iade edilmesi onaylandı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 10:18:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) eski Başkanı Alonso Ancira’nın temyiz başvurusu İspanya mahmemesi tarafından reddedildi ve ülkesine iade edilmesine karar verildi. Bu, İspanya’nın yöneticiyi ikinci kez iade etme denemesi.

Bu yılın Haziran ayı başında İspanya hükümeti, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2019 yılının Mayıs ayında tutuklanan Ancira’nın ülkesine iade edilmesine karar vermişti. Mahkeme, yöneticinin Meksika’da işlediği iddia edilen suçların İspanya’da da cezalandırılabilir olduğunu belirtti. Ancira ise siyasi zulmün bir kurbanı olduğunu savundu.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi de Ancira’yı para aklama suçlamalarından dolayı araştırıyor.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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