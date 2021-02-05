AHMSA yöneticisi yargılanmak üzere Meksika’da

Cuma, 05 Şubat 2021 12:09:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) şirketinin eski Başkanı Alonso Ancira, İspanya’dan iade edilmesinin ardından Meksika’da yargılanacak. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Ancira’nın iade edilmesi hem İspanya hükümeti hem de İspanya yüksek mahkemesi tarafından Kasım ayında onaylanmıştı ancak Ancira Avrupa’da kalmıştı.

Ancak Meksikalı bir yetkili, eski AHMSA yöneticisinin ülkeye Meksika Başsavcılık Dairesi uçağıyla geldiğini, dolayısıyla çoktan Meksika’ya varmış olabileceğini söyledi. Yetkililer uçuşa veya Ancira’nın Meksika’ya varacağı zamana dair detay vermedi.

AHMSA tüm suçlamaları reddetti. Şirket, yakın zaman önce Meksika hükümetine, devlete bağlı bir alıcıya yaptığı şirket satışına dair 200 milyon $’ın üstünde geri ödeme yapmayı kabul etmişti. Yetkililere göre, söz konusu satış için normalden fazla bir ücret ödendi.

Ancira, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2019 yılının Mayıs ayında İspanya’da gözaltına alınmıştı ve “siyasal zulmün” bir kurbanı olduğunu iddia etmişti. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi de para aklama suçlamalarına yönelik olarak Ancira’yı soruşturuyor.