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AHMSA üçüncü çeyrekte net zarar bildirdi

Cuma, 11 Kasım 2022 09:27:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen 538 milyon MXN net zarara kıyasla 4,09 milyar MXN (210,6 milyon $) net zarar bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uluslararası çelik fiyatlarında ve satış tonajlarında meydana gelen düşüş nedeniyle üretimi artırmaya ve mali durumu toparlamaya yönelik finansman görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK kaybı 1,83 milyar MXN ve faaliyet zararı 2,44 milyar MXN seviyelerinde yer aldı.

1$ = 19,41 MXN (10 Kasım)


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Mali Sonuçlar AHMSA 

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