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AHMSA üçüncü çeyrekte daha fazla net zarar açıkladı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 12:03:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), bu yılın üçüncü çeyreğinde net zararının, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 2,26 milyar MXN (106,7 milyon $) net zarara kıyasla 5,62 milyar MXN (265,2 milyon $) olduğunu açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK kaybı, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 45 milyon $ AVFÖK kaybına kıyasla 58 milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin net gelirleri ise yıllık %50,7 düşüşle 5,81 milyar MXN (274,3 milyon $) seviyesinde yer aldı.

AHMSA’ya göre, küresel piyasada son birkaç yıldır değişken olan çelik fiyatları ve 232. Madde vergisi nedeniyle, şirketin çelik talebi ile fiyatları düştü ve bu durum da nakit akışı ile faaliyet sonuçlarını olumsuz etkiledi.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  AHMSA  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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