AHMSA 2020 yılında net zarar kaydetti

Çarşamba, 03 Mart 2021 10:46:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), 2020 yılının tamamında 2,18 milyar MXN (105,6 milyon $) net zarar kaydetti. Bu sonuç, şirketin 2019 yılında kaydettiği 2,15 milyar MXN (104 milyon $) net zarara yakın seviyede.

AHMSA, 2020 yılında net gelirlerinin yıllık neredeyse %50 düşüşle 5,15 milyar MXN (249,6 milyon $) seviyesinde yer aldığını açıkladı.

2020 yılında şirketin AVFÖK kaybı ise, 2019 yılında kaydedilen 57 milyon $ AVFÖK kaybına kıyasla 41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

1$ = 20,67 MXN (2 Mart)