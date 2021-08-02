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Meksikalı AHMSA’nın net kârı ikinci çeyrekte artış gösterdi

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 09:13:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 4,21 milyar MXN (212,9 milyon $) zarara kıyasla 766 milyon MXN (38,6 milyon $) net kâra dönüldüğünü duyurdu.

AHMSA, en az iki yıl süren finansal kriz nedeniyle çeyreklik bazda üst üste zarar açıklamıştı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %65,1 artışla 11,49 milyar MXN (580,3 milyon $) seviyesine çıktı. AHMSA’nın AVFÖK’ü, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 53 milyon $ zarara kıyasla 121 milyon $ seviyesinde yer aldı.

1$ = 19,81 MXN (30 Temmuz)


Etiketler: mali sonuçlar  çelik üretimi  Meksika  Kuzey Amerika  AHMSA  |  benzer haberler »


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