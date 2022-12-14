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AHMSA slab üretimine yeniden başlıyor

Çarşamba, 14 Aralık 2022 09:56:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük çelik üreticilerden biri olan Altos Hornos de México (AHMSA) tarafından yapılan açıklamada Federal Elektrik Komisyonu’nun (CFE) ödeme yapmadığı için elektrik tedarikini kesmesinin ardından slab üretimine yarından itibaren başlayacağını duyurdu. Şirkete elektrik tedariki önceden yeniden başlamıştı.

AHMSA Sözcüsü Francisco Orduna SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “CFE elektrik tedarikine yeniden başlar başlamaz 5 No’lu yüksek fırınımız üretime geçti. İlk partinin 22 Aralık tarihinde hazır olması bekleniyor. Böylelikle slab üretimi kaldığı yerden devam edecek,” dedi.

CFE ödeme yapılmadığı için 29 Kasım tarihinde orta gerilim, 30 Kasım tarihinde de yüksek gerilim elektrik hizmetlerini durdurmuştu. Şirket 155 milyon MXN’lik (7,7 milyon $) faturasının ödemesini yaptı.

Ödemenin ardından CFE 10 gün sonrasında elektrik tedarikine yeniden başladı. Orduna bu süre zarfında kendi santrallerinden üretilen elektrik sayesinde pek çok ekipmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Slab üretimine ara verildiği süreçte stoklarında bulunan slab ile sac üretimi yapıldığını ifade eden Orduna, bu sürenin bakım çalışmaları için kullanıldığını ekledi.

AHMSA’nın çelik ürünleri sevkiyatı bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %19 düşüşle 340,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi AHMSA 

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