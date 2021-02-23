AHMSA kısmen tekrar faaliyete geçti

Salı, 23 Şubat 2021 10:15:54 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), SteelOrbis’in de daha önce belirttiği doğal gaz ve elektrik kesintisi sebebiyle ara verdiği faaliyetlerine geçici olarak tekrar başladı.

Şirket yaptığı açıklamada, mevcut doğal gaz tedarikine bağlı olarak çelik tesisi dahil farklı birimlerde faaliyetlerine başladığını ifade etti. Fakat doğal gaz tedarikinin normalin yarısı kadar olduğunu belirtti.

AHMSA açıklamada, ekipmanlarını açtığını ve “acil durum planı” kapsamında çalıştığını ve halihazırda 20.000 mt üretim kaybı olduğunu sözlerine ekledi. SteelOrbis haberi ilk yayınladığında üretim kaybı 10.000 mt’du.

Şirket üretimini dört gün durdurduğunu ve kömür ile konsantre demir cevheri üretimini de askıya aldığını ifade etti.