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Bangladeşli BSRM yeni çelik tesisini devreye aldı

Salı, 04 Şubat 2025 14:17:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Bangladeş’in en büyük inşaat demiri üreticisi Bangladesh Steel Re-Rolling Mills (BSRM) Limited, Chittagong’ta yeni çevre dostu çelik tesisini devreye aldı. Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve BSRM, tesisin inşası için 2023 yılının Ekim ayında 50 milyon $’lık kredi anlaşması imzalamıştı.

JICA’in Özel Sektör Yatırım Finansmanı programı tarafından finanse edilen tesisin BSRM’nin inşaat demiri kapasitesini yıllık 500.000 mt, filmaşin üretim kapasitesini yıllık 100.000 mt ve kütük üretim kapasitesini de yıllık 250.000 mt artıracağı ifade edildi. Öte yandan tesiste kurulan çatı üstü güneş santrali ve diğer çevre dostu üretim teknolojileri sayesinde karbon salımının yıllık 10.000 mt azalacağı öğrenildi.

Bununla birlikte JICA, tesisin BSRM’nin ithal çeliğe olan bağımlılığını azaltarak Bangladeş’in ticaret dengesini ve diğer yerel sektörleri destekleyeceğini söyledi.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Bangladeş Güney Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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